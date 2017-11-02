В Таллинне появится пост седьмого вице-мэра, который займет представитель партии "Зеленые Эстонии", заключившей коалиционный договор с контролирующей столичное горсобрание Центристской партией.

Об этом сообщил в четверг, 2 ноября, генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб в интервью службе новостей "Радио 4".

"Действительно, одно дополнительное место будет создано и партия "зеленых" займет это место. Это будет место вице-мэра по делам окружающей среды, которому будет подчиняться Департамент окружающей среды", - сказал Корб.

Победившие на местных выборах в Таллинне центристы подписали в четверг коалиционное соглашение с партией "Зеленые Эстонии", которая в столичное горсобрание не прошла.

На состоявшейся в Ботаническом саду церемонии подписи под договором поставили исполняющий обязанности мэра города Таави Аас и лидер "зеленых" Зюлейха Измайлова, которая, как ожидается, и займет пост нового вице-мэра.

"За то время, когда я была в партии ("зеленых"), наши дела идут намного лучше, и я уверена, что я справлюсь с этим (работой вице-мэра)", - сказала Измайлова службе новостей "Радио 4".

В четверг в 16:00 состоится первое заседание нового состава Таллиннского горсобрания, на котором будет избран председатель городского парламента и его заместители, а назначения в городское руководство состоятся на следующей неделе.

В предыдущей администрации Таллинна было шесть вице-мэров, а Департамент окружающей среды курировал Калле Кландорф.