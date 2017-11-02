В этом году знаки отличия за гражданское мужество получат 28 человек

В этом году знаки отличия за гражданское мужество получат в Эстонии 28 человек, которые своими действиями или поведением подали пример остальным.

Среди кавалеров знака — граждане, которые спасли своими действиями жизни, помогли задержать преступников, предотвратили преступления или помогли их жертвам, передает в четверг, 2 ноября, Балтийская служба новостей.

Знаки торжественно вручат в совместном здании министерств в 14 часов в понедельник.

Все кандидатуры рассмотрел совет по профилактике нарушений, консультирующий правительство по вопросам пенитенциарной политики и профилактики преступности. Председатель совета — министр юстиции Урмас Рейнсалу.

Министр юстиции вручает знаки отличия за гражданское мужество с 2004 года. В прошлом году знаки получили 19 человек.