Политолог: альянс с центристами - вызов для "Зеленых"

Участвующие в новой коалиции в Таллинне политические силы имеют разный вес - у «Зеленых» нет своего представительства в городском собрании, центристы имеют 40 из 79 мандатов, то есть, хоть и незначительное, но большинство. Можно ли рассматривать подписанный сегодня между Центристской партией и «Зелеными» коалиционный договор как вынужденный шаг для центристов, выбравших себе в качестве партнера заведомо слабого и безответного в политическом смысле партнера? Комментирует политолог Тартуского университета Рейн Тоомла.