Гэвин Уильямсон назначен новым министром обороны Великобритании

Об этом в четверг, 2 ноября, сообщило агентство ТАСС.

До назначения министром обороны Уильямсон в должности парламентского организатора занимался обеспечением партийной дисциплины в Палате общин, например, во время голосований.

Он был избран в нижнюю палату британского парламента в 2010 году.

Предыдущий министр обороны Великобритании Майкл Фэллон подал в отставку из-за обвинений в сексуальных домогательствах, о которых на днях сообщила британская пресса.