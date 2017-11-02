Гэвин Уильямсон назначен новым министром обороны Великобритании ({{commentsTotal}})
Партийный парламентский организатор Гэвин Уильямсон назначен новым министром обороны Великобритании после неожиданной отставки прежнего главы ведомства Майкла Фэллона.
Об этом в четверг, 2 ноября, сообщило агентство ТАСС.
До назначения министром обороны Уильямсон в должности парламентского организатора занимался обеспечением партийной дисциплины в Палате общин, например, во время голосований.
Он был избран в нижнюю палату британского парламента в 2010 году.
Предыдущий министр обороны Великобритании Майкл Фэллон подал в отставку из-за обвинений в сексуальных домогательствах, о которых на днях сообщила британская пресса.
Редактор: Сергей Михайлов