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Стрельба в торговом центре Бремена скорее всего не была терактом ({{commentsTotal}})

За рубежом
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За рубежом

В результате стрельбы в супермаркете в немецком городе Бремене серьезно ранен один человек, передает Reuters. Вероятность теракта очень мала.

Как сообщило радио Бремена, два человека открыли огонь в супермаркете Kalmsweg. По словам очевидцев, было произведено пять выстрелов. В результате происшествия один человек получил серьезные ранения.

Полиция прибыла на место, но преступнику удалось скрыться. Полиция проводит операцию по поимке нарушителя порядка.

Согласно показаниям свидетелей, стрелявший и пострадавший были знакомы, поэтому вероятнасть теракта очень мала.

Несмотря на то, что преступник сбежал, полиция не считает, что он представляет угрозу для жителей города.

Редактор: Дина Малова

стрельбабремен


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