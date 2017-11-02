В результате стрельбы в супермаркете в немецком городе Бремене серьезно ранен один человек, передает Reuters. Вероятность теракта очень мала.

Как сообщило радио Бремена, два человека открыли огонь в супермаркете Kalmsweg. По словам очевидцев, было произведено пять выстрелов. В результате происшествия один человек получил серьезные ранения.

Полиция прибыла на место, но преступнику удалось скрыться. Полиция проводит операцию по поимке нарушителя порядка.

Согласно показаниям свидетелей, стрелявший и пострадавший были знакомы, поэтому вероятнасть теракта очень мала.

Несмотря на то, что преступник сбежал, полиция не считает, что он представляет угрозу для жителей города.