Около сотни эстонских военных отправятся в иностранные миссии в следующем году

Правительство Эстонии в четверг одобрило законопроекты об участии Сил обороны в военных миссиях в Ливане и Мали, а также в составе Объединенных экспедиционных сил Великобритании.

Об этом в четверг, 2 ноября, сообщило агентство BNS.

В 2018 году Эстонию в составе Объединенных экспедиционных сил Великобритании будут представлять команда по ликвидации взрывных устройств, команда по борьбе с импровизированными взрывными устройствами, команда стратегической коммуникации, команда медиков и наводчик. В общей сложности, Эстония направит в Объединенные экспедиционные силы до 20 военнослужащих

Силы обороны в следующем году также продолжат участие в двух миссиях в Мали в количестве до 20 военнослужащих в составе инструкторской миссии ЕС EUTM и миротворческой миссии ООН MINUSMA.

В миссии EUTM Эстонию будут представлять инструкторы по боевой выучке и штабные офицеры, а в операции MINUSMA - три штабных офицера.

В миротворческой миссии ООН в Ливане UNIFIL будут участвовать до 50 эстонских военнослужащих, а в период смены подразделений максимальный личный состав может увеличиваться до ста действительных военнослужащих за месяц.

Кроме того, правительство в четверг одобрило законопроект, согласно которому Эстония при необходимости готова выделить до 50 находящихся на действительной службе военнослужащих для участия в миссии под руководством НАТО, ЕС или ООН.

Подробности участия Эстонии будут зависеть от потребностей конкретной операции и возможностей Эстонии. Эстония может предоставлять для участия в миссии штабных офицеров и подразделения.