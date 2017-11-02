СМИ: испанская прокуратура просит суд арестовать членов бывшего правительства Каталонии

Прокуратура Испании просит суд заключить под стражу отстраненных от должностей членов каталонского правительства, которые давали показания в Национальной судебной коллегии Испании после провозглашения независимости автономной области.

Об этом сообщила в четверг, 2 ноября, газета La Vanguardia, передает ТАСС.

По ее информации, лишь для Санти Вилы, который добровольно ушел в отставку с поста советника по делам предпринимательства и науки, прокуратура не стала запрашивать заключения под стражу. Остальные восемь экс-членов правительства, в том числе бывший замглавы Каталонии Ориол Жункерас, которые давали в четверг показания в Мадриде, рискуют на время разбирательств оказаться под стражей.

Прокуратура обвиняет их в бунте, мятеже и растрате. Согласно испанскому законодательству, лишь за подстрекательство к бунту против центральных властей грозит 30 лет тюремного заключения.

Для дачи показаний не явились бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон и четыре экс-члена регионального правительства. Суд может выдать ордер на их арест.

27 октября парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики, действие которой уже было приостановлено Конституционным судом страны. Сенат (верхняя палата парламента) Испании одобрил просьбу Мадрида о введении в действие 155-й статьи конституции королевства, которая ранее никогда не применялась. Она позволяет ограничить самоуправление Каталонии.

После ее одобрения председатель правительства Испании Мариано Рахой заявил, что было принято решение отстранить от должностей Пучдемона и членов его правительства. Кроме того, Рахой распустил парламент Каталонии и назначил на 21 декабря выборы в автономном сообществе.