Физическая активность в школе снижает усталость и улучшает результаты

Десять тартуских школ на протяжении года принимали участие в программе “Школа призывает двигаться”. В рамках этой программы школьники могут двигаться не только на перемене, но и прямо во время уроков.

По словам руководителя проекта “Школа призывает двигаться” Мерике Кулль, проблема активности детей в школе очень велика. И именно, школа должна быть тем местом, где детей могут приучить к спортивному образу жизни.

"У родителей часто впечатление, что если есть тренировка, то все проблемы решены. Но у нас лишь около 50% детей ходят на тренировки и еще меньше тех, у кого тренировка каждый день. И даже, если тренировка есть, наши исследования показывают, что она не длится час. Тренер еще говорит - о стратегии, технике, дисциплине. Если ребенок тренируется один или два раза в неделю, это не спасает. Движение нужно каждый день", - отметила Кулль.

Впрочем, по мнению некоторых учителей, как признались исследователи, высокая активность детей на перемене и паузы во время урока, нарушают дисциплину.

У профессора Тартуского университета Трийн Вихалемм есть на это ответ: "Поначалу, когда нет такой привычки, это может вызывать оживление, здесь нужно терпение и осведомленность об опыте других. Чем меньше будет оживления, которое никак не унять, тем быстрее придет и укоренится рациональное использование тела: когда время активности - я двигаюсь, когда нужно сосредоточиться - я сосредотачиваюсь на учебе".

Кроме того, учителя из пилотных школ стали соглашаться с тем, что если дети могут двигаться на перемене, то и на уроках они спокойнее.

"Мы сравнили результаты опроса прошлого и этого года и выяснили, что все участвующие в программе школы получили, так сказать, небольшую премию: больше детей утверждают, что устают меньше, стали более бодрыми. Эта общая тенденция - снижение усталости в школе - очень серьезный результат", - сказала Вихалемм.

По данным Международного исследования здорового поведения школьников за 2011-2014 годы, лишь 20% школьников из 42 стран мира двигаются достаточно. В этом рейтинге Эстония занимает отнюдь не почетное 36-е место. Достаточная активность для детей от 5 до 17 лет, по рекомендации Всемирной организации здравоохранения - это минимум 60 минут движения с такой интенсивностью, чтобы немного учащалось дыхание и тело слегка разогревалось.

Институт общественных наук Тартуского университета регулярно проводит вебинары - интернет-семинары, посвященные разным темам. В последнем таком вебинаре обсудили существующую уже год программу “Школа призывает двигаться”.

Полная версия вебинара смотрите здесь: