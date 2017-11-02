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Гидроэлектростанция Linnamäe на реке Ягала продана с аукциона ({{commentsTotal}})

Экономика
Гидроэлектростанцию на реке Ягала продают.
Гидроэлектростанцию на реке Ягала продают. Автор: Иво Круусамяги/Wikipedia
Экономика

Концерн Eesti Energia продал с аукциона гидроэлектростанцию Linnamäe единственному покупателю, выдвинувшему предложение – компании Wooluvabrik OÜ.

Концерн Eesti Energia выставил на аукцион право застройки гидроэлектростанции Linnamäe в августе, лотом заинтересовались шесть предприятий, предложение выдвинуло Wooluvabrik OÜ. В среду, 1 ноября, состоялась передача гидроэлектростанции покупателю.

Стартовая цена права застройки гидроэлектростанции составляла 650 000 евро плюс налог с оборота. По соглашению сторон итоговая сумма не разглашается.

Член правления оперировавшего ранее гидроэлектростанцией Linnamäe предприятия Enefit Taastuvenergia Иннар Каазик отметил, что гидроэлектростанцию восстановили в 2002 году, выполняя волю собственника и соблюдая все действовавшие тогда законы.

"Право застройки было выдано нам в 2002 году на 99 лет. Но за 15 лет законодательство значительно изменилось. Поскольку годами оставалось непонятным, можно ли будет сохранить дамбу и продолжить производство электричества, концерн Eesti Energia принял решение выставить право застройки территории электростанции вместе с важными частями на аукцион", – сказал Каазик.

Плотина является проблемой для рыб семейства лососевых

"Местные жители и самоуправление годами поддерживали продолжение производства электричества на электростанции Linnamäe и сохранение плотины. Гидроэлектростанция Linnamäe и запруда дополняют друг друга, озеро также является важной зоной отдыха для волости Йыэляхтме, а станция представляет собой важную достопримечательность. С другой стороны, государственные учреждения, занимающиеся окружающей средой, придерживаются мнения, что плотину нужно демонтировать, чтобы рыбы семейства лососевых могли добираться до природного уступа водопада Ягала, который находится выше по течению от гидроэлектростанции. В течение последних лет мы провели свыше десяти исследований для поиска возможностей продолжения производства электричества таким образом, чтобы рыба могла каким-либо образом преодолеть плотину. До сих пор ни один из предложенных проектов, к сожалению, не нашел одобрения у учреждений по окружающей среде и ученых", – пояснил Иннар Каазик.

Находящаяся на реке Ягала электростанция Linnamäe является одной из крупнейших гидроэлектростанций Эстонии. Строительство гидроэлектростанции было начато в 1922 году, а в 1924 году электростанция начала производство. Здание гидроэлектростанции было разрушено во время Второй мировой войны, но плотина сохранилась.

Концерн Eesti Energia реконструировал гидроэлектростанцию в 2002 году, когда на станции снова было запушено производство электричества. Мощность гидроэлектростанции составляет 1,15 мегаватт, а в последние годы она производила приблизительно 5000 гигаватт-часов электричества в год. Такого объема электричества достаточно для покрытия годового потребления более 2000 домохозяйств со средним уровнем потребления. Произведенное гидроэлектростанцией Linnamäe электричество составило в 2016 году около 1% от общего объема производства возобновляемой энергии в Eesti Energia.

Ресурс гидроэнергии в Эстонии ограничен из-за природных условий, и развитие производства больших объемов энергии из воды в Эстонии невозможно. На данный момент в Эстонии порядка 50 гидроэлектростанций общей мощностью 9 мегаватт. Для сравнения, мощность одного ветрогенератора в парке ветряков Eesti Energia Aulepa составляет 3 мегаватта, всего в парке 16 ветрогенераторов общей мощностью 48 мегаватт.

Редактор: Ирина Киреева

Источник: BNS

река ягалагидроэлектростанция


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