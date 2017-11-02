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Урмас Рейтельманн возглавит фракцию EKRE в горсобрании Таллинна ({{commentsTotal}})

Эстония
Урмас Рейтельманн.
Урмас Рейтельманн. Автор: Postimees/Scanpix
Эстония

Председателем фракции Консервативной народной партии (EKRE) в столичном горсобрании станет Урмас Рейтельманн, несколько лет назад оказавшийся в центре крупного скандала из-за оскорбительной публикации в социальной сети Facebook в адрес беженцев и русскоязычных жителей страны.

О решении назначить бывшего тележурналиста и чиновника Кайтселийта на этот пост сообщила в четверг, 2 ноября, пресс-служба EKRE.

На муниципальных выборах 15 октября Рейтельманн баллотировался под первым номером по списку EKRE в столичном районе Кристийне и набрал 1093 голоса.

В настоящее время политик работает в главном штабе Кайтселийта. В 1981-1991 годах он работал диктором и телеведущим на ETV, а затем продюсером нескольких передач на других каналах.

В 2015 году в своем комментарии в Facebook Рейтельманн, занимавший на тот момент пост пресс-секретаря Кайтселийта, назвал беженцев "стекающейся в Европу грязью", а 300 000 русскоязычных жителей Эстонии - "паразитирующими тиблами". Его оскорбительные высказывания в отношении русских жителей страны вызвали широкий резонанс в Эстонии. Сам Рейтельманн отделался выговором и переводом на другую должность в Кайтселийте.

По результатам состоявшихся в октябре выборов EKRE впервые удалось пройти в таллиннское горсобрание, где партия получила шесть мест. Помимо Рейтельманна, в состав фракции входят Мартин Хельме, Керсти Крахт, Арго Лууде, Хелле-Мооника Хельме и Вессе Аллик.

Редактор: Андрей Крашевский

ekreгорсобрание таллиннаурмас рейтельманн


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ЭСТОНИЯ
Урмас Рейтельманн.

Урмас Рейтельманн возглавит фракцию EKRE в горсобрании Таллинна

Председателем фракции Консервативной народной партии (EKRE) в столичном горсобрании станет Урмас Рейтельманн, несколько лет назад оказавшийся в центре крупного скандала из-за оскорбительной публикации в социальной сети Facebook в адрес беженцев и русскоязычных жителей страны.

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