Сяргава поборется с Кылвартом за пост главы столичного горсобрания

Социал-демократическая партия выдвинет кандидатуру Хельве Сяргава на пост председателя Таллиннского горсобрания, где ее соперником станет Михаил Кылварт - кандидат от имеющей большинство мест в горсобрании Центристской партии.

О решении предложить кандидатуру Сяргава сообщила в четверг, 2 ноября, пресс-служба Социал-демократической партии в преддверии первого заседания нового состава столичного горсобрания.

По словам лидера таллиннского округа соцдемов Райнера Вакра, Хельве Сяргава – самый достойный и самый сильный кандидат на пост председателя горсобрания, и ее могут поддержать все оппозиционные партии.

"Личность Хельве Сяргава, ее мудрость и позитивность помогут сделать управление городом открытым. Я верю, что у Сяргава хорошие шансы заручиться поддержкой всех четырех находящихся в оппозиции партий. Это стало бы сигналом о том, что оппозиция и в дальнейшем сможет быть единой по важным вопросам", - отметил Вакра.

"Теперь все зависит от Центристской партии: были ли разговоры о сотрудничестве лишь пустым звуком или они, действительно, готовы учитывать предложения других партий", - добавил он.

Проработавшая 40 лет судьей Сяргава баллотировалась по списку соцдемов в округе Кесклинн, получив 1372 голоса.

В 2005 году она была награждена орденом Белой звезды третьей степени. В 2014 году стала матерью года, а в 2016 - женщиной года. Также в 2011 году она была объявлена другом прессы.

Решение о выдвижении Кылварта кандидатом на этот пост было принято накануне Таллиннским советом Центристской партии.

Ранее портал ERR Uudised сообщал, что возможная коалиция между центристами и соцдемами в Таллинне развалилась из-за желания Михаила Кылварта занять кресло председателя столичного горсобрания, которое хотели получить соцдемы. В Центристской партии эту информацию назвали не соответствующей действительности.

По результатам состоявшихся в октябре муниципальных выборов в Таллинне 15 октября Центристская партия получила 40 из 79 мест в горсобрании, Партия реформ - 18, Социал-демократическая партия - 9, EKRE - 6 и IRL - 5. Личный мандат также получил бывший лидер центристов Эдгар Сависаар.