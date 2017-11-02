Вице-председатель "зеленых" о союзе с центристами: в случае разногласий, мы знаем, где дверь

Вице-председатель партии "Зеленые Эстонии" Александер Лаане сказал в эфире радиопередачи "Uudis +", что если с Центристской партией в горсобрании Таллинна возникнут серьезные разногласия, то "зеленые" знают, где находится дверь. Груз коррупции Центристской партии, по словам Лаане, препятствием не станет.

Ведущий радиопередачи Лаури Варик спросил Лаане, чего ждут "зеленые" от Центристской партии, у которой, по сути, бразды правления и которая может блокировать на голосовании их предложения и идеи.

"Мы знаем, где находится дверь", – сказал Лаане.

Он отметил, что партия прежде всего надеется заниматься развитием зеленой столицы. "Мы готовы этим заниматься. Сохранение окружающей среды – это надпартийная тема. Мы с удовольствием замечаем, как наши идеи появляются в программах всех партий. Теперь хотелось бы достичь того момента, когда мы перейдем к действиям. На государственном уровне мы таких действий не видим. Если открылась возможность попробовать что-то сделать в городе Таллинне, то мы попробуем. Если не удастся и возникнут слишком серьезные разногласия, то мы знаем, что делать", – сказал Лаане.

На вопрос, не повлияло ли коррупционное бремя Центристской партии на репутацию правящего союза в Таллинне, Лаане ответил следующее: "Покажите мне партию в Рийгикогу, у которой нет такого бремени".

Будущие споры, по словам Лаане, будут на тему улицы Рейди. "Это самый крупный предмет споров. Мы можем пообещать, что стороны вновь попробуют усадить за стол переговоров. Посмотрим, что мы можем сделать", – сказал Лаане.