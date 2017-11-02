Свободники и EKRE хотят сократить расходы Канцелярии президента

Находящиеся в оппозиции в Рийгикогу Свободная партия и Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) считают, что расходы на Канцелярию президента слишком высоки. Обе партии представили поправки к госбюджету на 2018 год о сокращении этих расходов.

EKRE предлагает сократить расходы Канцелярии президента на персонал и хозяйственные расходы на 500 000 евро. В объяснении говорится, что расходы на содержание недвижимости предыдущих президентов - непостижимо высоки и что эстонский налогоплательщик не должен нести такие большие расходы, передает новостной портал ERR.

Свободная партия считает, что бюджет Канцелярии президента может быть сокращен в следующем году на 239 000 евро и объясняет это необходимостью экономить. "Структурная бюджетная позиция в 2018 году такова, что дефицит бюджета равен 0,25% от ВВП, что, по утверждению Министерства финансов, составляет почти 61 млн евро. До сих пор бюджетная политика Эстонии была консервативно-ориентированной, то есть стремилась к профициту бюджета", - отмечается в пояснении Свободной партии.

В проекте закона о государственном бюджете на 2018 год для Канцелярии президента предусмотрено 4,7 млн евро.

К законопроекту о госбюджете на 2018 год перед вторым чтением было предложено 50 поправок. Большинство из них - 27 - представила фракция Свободной партии. Поправки в основном касаются соращения расходов на персонал и хозяйственные расходы министерств.

EKRE представила 14 поправок, в которых также предлагается сократить бюджет различных государственных организаций. EKRE предлагает еще уменьшить выделяемые Театру N099 средства на 245 000 евро, а бюджет Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации (ERR) — на пять миллионов евро, и закрыть русскоязычный телеканал ETV+.

Партия реформ представила четыре поправки к бюджету, которые предусматривают сокращение расходов правительственного сектора.

Согласно законопроекту о государственном бюджете на 2018 год, расходы составляют 10,58 млрд евро, а доходы - 10,33 млрд евро.