Глава МИД Ливии обсудил с членами Рийгикогу развитие страны

Комиссия по иностранным делам и комиссия по государственной обороне Рийгикогу встретились с министром иностранных дел Правительства национального единства Ливии Мохамедом Таха Сиала. Стороны обсудили последние события в Ливии, а также вопросы миграции, безопасности и экономики.

Об этом в четверг, 2 ноября, сообщила пресс-служба Рийгикогу.

Заместитель председателя комиссии по иностранным делам Кейт Пентус-Розиманнус подтвердила на встрече, что для ЕС и Эстонии важно, чтобы для кризиса было найдено политическое решение и ситуация в Ливии нормализовалась. "Международная поддержка важна для разрешения ситуации, но решение будет успешным только в случае, если инициатором будет Ливия", – сказала она.

Пентус-Розиманнус добавила, что Эстония поддерживает Ливию в борьбе с нелегальной миграцией, торговлей оружием и наркотиками.

Сиала рассказал на встрече о ситуации в Ливии и отношениях с соседними странами. По его словам, в государстве следует ликвидировать вакуум власти и обеспечить стабильность. Для этого будет организован референдум по Конституции. В случае принятия Конституции пройдут выборы президента и парламента.

Во встрече также участвовали член комиссии по иностранным делам Барби Пильвре и члены комиссии по государственной обороне Ольга Иванова и Оудекки Лооне, которая также является членом депутатской группы по парламентским связям с Африкой.

Участники встречи также обсудили деятельность недоходных объединений по смягчению миграционного давления и улучшению гуманитарной ситуации. Кроме того, были рассмотрены вопросы, связанные с экономикой и финансами Ливии и использованием доходов от продажи нефти на благо всех жителей Ливии.

Находящийся с визитом в Эстонии министр иностранных дел Ливии накануне встретился со своим эстонским коллегой Свеном Миксером.

На встречи Сиала подчеркнул, что Ливия ждет от международного сообщества главным образом финансовую помощь. Свен Миксер напомнил, что 29-30 ноября состоится саммит Африка — Европейский союз, который сосредоточится на поиске решения проблем молодежной безработицы, создания новых рабочих мест, инвестиций, торговли и безопасности.

После свержения диктатора Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия вступила в период нестабильности, когда за власть в стране борются различные группировки. В настоящее время в Ливии параллельно существуют две крупные политические силы: поддерживаемое международным сообществом Правительство национального согласия Фаиза Сараджа и восточный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, лояльный Палате представителей (избранному постоянному парламенту, заседающему в Тобруке) и Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара. В стране также продолжают действовать десятки формирований бывших повстанцев, в том числе радикальной исламистской ориентации.