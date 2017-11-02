Полиция за последние пять лет применила служебное оружие восемь раз

За последние пять лет полицейские восемь раз пользовались служебным оружием для противодействия нападению, стрельба на площади Вабадузе в Таллинне во вторник стала первым за этот год подобным случаем.

Старший полицейский аналитик Департамента полиции и погранохраны Армин Сааритс сказал BNS, что за последние годы было всего несколько отдельных случаев использования полицейским служебного оружия для противодействия нападению.

"Огнестрельное оружие – это крайняя мера, которая применяется только в том случае, если чьей-то жизни угрожает непосредственная опасность", – сказал Сааритс.

Как правило, полицейские пользуются огнестрельным оружием для совершения предупреждающих выстрелов, чаще всего оно используется для остановки средств моторного транспорта.

Сааритс отметил, что за последние пять лет полицейские в общей сложности восемь раз применяли служебное оружие для противодействия нападению и что в текущем году это произошло всего однажды.

Единственный за этот год случай применения полицейским служебного оружия для противодействия нападению произошел 31 октября на площади Вабадузе в Таллинне. Размахивавший ножами в центре Таллинна мужчина не подчинился требованиям полицейского. Полицейский применил служебное оружие и прежде всего совершил предупреждающие выстрелы, а затем выстрелил в мужчину. Мужчина тяжело пострадал и был доставлен в больницу, где он скончался.

В 2016 и 2015 году полиция по одному разу применила служебное оружие для противодействия нападению. В 2014 году не было ни одного подобного инцидента, в 2013 году было два подобных случая, а в 2012 – три.

За последние пять лет люди дважды погибали от выстрела из служебного оружия. Один такой случай произошел в этот вторник, а второй в 2012 году в Нарве, где полицейский, защищаясь, застрелил мужчину, который подозревался в убийстве супруги и напал на полицейских.