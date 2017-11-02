В связи с открытием 3 ноября для движения транспорта улицы Эхитаяте, на строящейся развязке Хааберсти в столичном районе Ыйсмяэ снова меняется организация движения.

Улица Эхитаяте откроется для движения транспорта поздно вечером в пятницу, 3 ноября.

Движение пешеходов с раннего утра 3 ноября направлено через прилегающий к улице Эхитаяте сквер на новый проход, ведущий к этой улице. Коридор для пешеходов будет огорожен.

Автобусная остановка "Хааберсти" со стороны города с утра 3 ноября перенесена на 170 метров в сторону центра города.

Остановка "Пяэвалилле" возвратится на улицу Эхитаяте ранним утром 4 ноября.

На круговой развязке пока под виадуком оставлен проезд для транспорта, поэтому там еще примерно три недели продолжит действовать ограничение по высоте – 4,1 м. Дополнительные габаритные ворота будут установлены на улице Эхитаяте.

Участников движения, в том числе пешеходов, просят руководствоваться требованиями временных средств организации движения и учитывать, что из-за ограничений нормальный ритм движения в этом месте нарушен, а потому надо отравляться в путь загодя.