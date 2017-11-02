В пятницу вновь меняется организация движения на развязке в Хааберсти

В связи с тем, что поздно вечером в пятницу, 3 ноября, для движения транспорта открывается улица Эхитаяте, на развязке в Хааберсти изменится организация движения.

Движение пешеходов с раннего утра 3 ноября будет направлено через прилегающий к улице Эхитаяте сквер на новый проход, ведущий к этой улице. Коридор для пешеходов будет огорожен.

Автобусная остановка "Хааберсти" со стороны города с утра 3 ноября будет перенесена на 170 метров в сторону центра города.

Улица Эхитаяте откроется для транспорта 3 ноября поздним вечером.

Остановка "Пяэвалилле" возвратится на улицу Эхитаяте ранним утром 4 ноября.

На круговой развязке пока под виадуком оставлен проезд для транспорта, поэтому там еще примерно три недели продолжит действовать ограничение по высоте – 4,1 м. Дополнительные габаритные ворота будут установлены на улице Эхитаяте.

Участников движения, в том числе пешеходов, просят руководствоваться требованиями временных средств организации движения и учитывать, что из-за ограничений нормальный ритм движения в этом месте нарушен, а потому надо отравляться в путь загодя.