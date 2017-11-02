Таллиннское горсобрание в четверг собралось на первое заседание в новом составе.

В повестке дня были выборы председателя горсобрания – им стал Михаил Кылварт. За кандидатуру Кылварта проголосовали 41 из 75 присутствовших депутатов горсобрания. За второго кандидата – представителя Социал-демократической партии Хельве Сяргава – голос отдали 33 человека.

В повестке дня также было утверждение числа вице-председателей горсобрания и их выборы.

Репортаж "Актуальной камеры" из зала горсобрания смотрите в 20:00.