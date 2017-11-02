Пассажиропоток Таллиннского аэропорта вырос в октябре на 22%

В октябре этого года Таллиннский аэропорт обслужил 257 000 пассажиров, что на 22% больше, чем в октябре прошлого года.

Об этом в четверг, 2 ноября, сообщила пресс-служба аэропорта.

В сообщении отмечается, что с начала года аэропорт обслужил 2,25 млн пассажиров.

За два миллиона численность пассажиров в Таллиннском аэропорту в этом году перевалила 1 октября, а в прошлом году к этому показателю аэропорт столицы подошел только 19 ноября.

"Высокий спрос помог поставить рекорд по численности пассажиров, и к концу года мы ожидаем, что достигнем 2,6 млн пассажиров", - сообщил коммерческий директор аэропорта Ээро Пяргмяэ.

Пассажиры на регулярных линиях составили в октябре 87% от общего числа пассажиров, а средняя заполняемость на регулярных линиях составила 68%.

Лидером по перевозкам в Таллиннском аэропорту остается национальный авиаперевозчик Nordica, который в сотрудничестве с LOT Polish Airlines за 10 месяцев увеличил численность пассажиров на 69%.

Всего в октябре полеты выполнялись в 34 пункта назначения, наиболее популярными пунктами были Франкфурт, Хельсинки, Рига, Стокгольм, Лондон и Осло.

Чартерными рейсами воспользовались 37% пассажиров, больше всего по-прежнему было полетов в Турцию, а также в Грецию и на Крит.

На этой неделе аэропорт переходит на зимнее расписание.

4 ноября начинаются полеты по новому маршруту авиакомпании Easyjet Таллинн-Берлин (аэропорт Шёнефельд) и авиакомпании British Airways Таллинн-Лондон (Хитроу) по понедельникам и пятницам. Рейсы будут осуществляться до весны.