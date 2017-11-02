Baltic Workboats построила судно для научно-исследовательской работы в Каспийском море

Действующая на острове Сааремаа судостроительная фирма Baltic Workboats построила научно-исследовательское судно длиной 25 метров и стоимостью 3 млн евро для работы в Каспийском море.

"Заказчиком судна является работающая в Каспийском море частная научно-исследовательская фирма, которая исследует состояние морской среды в окрестностях установленных в море нефтедобывающих платформ", - рассказал BNS член правления Baltic Workboats AS Юри Тааль.

По словам Тааля, судно приспособлено для заборов проб воды и осуществления мониторинга за рыбным промыслом.

Baltic Workboats — основанная на эстонском капитале компания, которая строит рабочие суда из алюминия и стали. В портфель продукции предприятия входят лоцманские и патрульные суда, паромы, буксиры, катамараны и прочие рабочие суда. На предприятии работает около 200 человек. Оборот компании в 2016 году составил 27 млн евро, что на 11,5 процента больше, чем в 2015 году.

Чистая прибыль предприятия упала на 1,9% до 2,8 млн евро.