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Эксперимент “Инсайта”: можно ли выбраться из “ласнамяэской канавы” на инвалидной коляске? ({{commentsTotal}})

Эстония
Илья Дочар
Эстония

Журналисты программы "Инсайт" провели эксперимент - сможет ли человек в инвалидном кресле выбраться из каменной ласнамяэской западни? А именно - пересечь улицу Лаагна теэ и подняться из "канавы" наверх?

Руководитель отдела городского хозяйства управы Ласнамяэ Айн Орав признал в интервью "Инсайту", что Лаагна теэ - это наиболее проблемное место в Ласнамяэ с точки зрения доступности для людей с ограниченными возможностями. С ним согласен и старший специалист Таллиннского департамента социальных дел и здравоохранения Юри Ярве, который сам передвигается на инвалидной коляске. "Лаагна теэ - это очень плохой вариант, если ты вышел с автобуса внизу, то тебе там надо подняться на 10-12-15-20 метров", - сказал он.

Если представить, что человек в инвалидном кресле оказался на остановке Лаагна, то единственный выход наверх - по длинной, плохо освещенной лестнице с пандусами, уклон которых составляет от 40% до 50%. По словам Ярве, нормой уклона считается от 5% до 10%, то есть стандарт на этой лестнице, да и по всей "канаве", превышен как минимум в 4 раза.

Очевидно, что подняться по этим лестницам на инвалидной коляске невозможно. По словам Орава, районные власти пытаются решать проблему с помощью установки специальных инвалифтов. "В этом направлении есть некоторое улучшение. Теперь, в связи с застройкой Вирби, 10 установлен лифт, и он перейдёт в общественное пользование", - сказал он. Однако пока такой лифт только один.

Чтобы добраться до лифта с противоположной стороны, нужно дождаться автобуса с низким полом, доехать до остановки "Мустакиви", перейти на другую сторону по подземному переходу, дождаться ещё одного автобуса с низким полом и вернуться обратно. Это единственный способ для колясочника пересечь Лаагна теэ, если он вдруг оказался на нижнем уровне "канавы".

Пандус с риском для жизни

Если же человек в инвалидном кресле находится на верхнем уровне, то как правило, он может пересечь Лаагна теэ по мосту. Но и тут не все гладко. Например, чтобы попасть на мост Паэ, нужно подняться по хоть и короткому, но довольно крутому пандусу. ”Пандус там действительно довольно резкий", - согласился Орав.

Попытка журналиста "Инсайта" спуститься по этому пандусу на инвалидной коляске закончилась падением. Уклон здесь составляет 60%, то есть норма превышена в 6 раз.

Журналисты сделали три попытки спуститься, и все три раза коляска переворачивалась. И если во время эксперимента можно встать и выпрыгнуть, то для человека с ограниченными возможностями такие попытки могут нести весьма печальные последствия.

Улицу Лаагна теэ начали строить в 80-х годах. “Тогда на доступную среду обращали очень мало внимания”, - сказал Ярве.

Теперь о доступности стали думать больше. Но проблемы все еще не решены. “Годами приходили письма по поводу лестницы на мосту Ильвесе”, - рассказал Орав - "Писали, что она опасная, и что там не было доступа для инвалидных и детских колясок. Пару лет назад лестницу привели в порядок".

Лестницу действительно перестроили, но спуститься на мост или подняться с него на инвалидной коляске по-прежнему невозможно.

Ловушка вместо перехода

Еще одно изменение, которое якобы учитывает потребности колясочников - подземный переход на Лаагна теэ возле магазина Bauhaus, построенный несколько лет назад.

По словам Ярве, по первоначальному плану с обеих сторон Лаагна теэ должны были построить длинные плавные спуски в подземный переход. Однако такой вариант оказался слишком дорогим, и в итоге в переходе просто установили специальный лифт для инвалидных колясок.

Однако этот лифт закрыт, и открыть его можно только ключами, которые находятся в Таллиннской палате людей с ограниченными возможностями. Над входом в тоннель указаны телефонные номера, по которым нужно звонить, чтобы получить ключи. Таким образом, чтобы колясочник смог пересечь улицу в конце Ласнамяэ, ему нужно отправиться в офис палаты по адресу Эндла, 59 или позвонить туда, договориться, и потом уже с ключом отправляться в пешеходный переход.

"Мы и сами недовольны этим решением", - признал Орав. Из-за таких трудностей лифтом почти не пользуются, а это значит, что у него может сесть аккумулятор и есть риск застрять.

"Жизнь показывает, что если если такими платформенными лифтами очень мало пользуются, у них садятся аккумуляторы. Даже если ты получишь этот ключ, никто не даст гарантию, что он будет работать", - прокомментировал Ярве.

Кроме неработающего инвалифта в этом переходе есть еще и пандус. Однако и по нему в одиночку на коляске выбраться невозможно - журналиста "Инсайта" вытащил коллега, однако сделать это удалось с большим трудом.

Строительных стандартов нет

В итоге получается, что подняться на мосты с Лаагна теэ невозможно, лифт находится только с одной стороны "канавы", а новый тоннель скорее напоминает западню. Но это еще не все - как оказалось, строительные нормы, определяющие стандарты доступной для инвалидов среды, в нашей стране больше не действуют.

"Первые стандарты были приняты в 2002 году, они действовали до 2015 года. В связи с принятием нового строительного закона, они утратили свое действие и юридически сейчас инвалидных стандартов, норм, не существует", - сказал Ярве.

Как пояснили "Инсайту" в Министерстве социальных дел, государство собирается решать эту проблему. "На самом деле министр экономики и коммуникаций Урве Пало в минувшую пятницу подписала законопроект, который поступил на открытое обсуждение. Это тот самый указ о доступности, который включает в себя и требования к пандусам", - пояснил советник Министерства социальных дел Раймо Саади.

При этом чиновники утверждают, что сейчас все общественные места должны быть доступны для инвалидов. Однако проблемы есть даже с районными управами - попасть на инвалидном кресле в управы Кесклинна или Пыхъя-Таллинна практически невозможно.

Раньше пандуса не было и в здании Городской управы Таллинна. Однако в 2015 году было решено его установить. Это произошло лишь спустя два месяца после того, как стало известно об инвалидности бывшего мэра Таллинна Эдгара Сависаара.

Людям с ограниченными возможностями, живущим в крупнейшем районе столице, повезло не так сильно. Улица Лаагна остаётся нерешённой проблемой уже не первый десяток лет.

Редактор: Надежда Берсенёва

лаагна теэинвалидные коляски


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ЭСТОНИЯ
Подъем с Лаагна теэ

Эксперимент “Инсайта”: можно ли выбраться из “ласнамяэской канавы” на инвалидной коляске?

Журналисты программы "Инсайт" провели эксперимент - сможет ли человек в инвалидном кресле выбраться из каменной ласнамяэской западни? А именно - пересечь улицу Лаагна теэ и подняться из "канавы" наверх?

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