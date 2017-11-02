Эксперимент “Инсайта”: можно ли выбраться из “ласнамяэской канавы” на инвалидной коляске?

Журналисты программы "Инсайт" провели эксперимент - сможет ли человек в инвалидном кресле выбраться из каменной ласнамяэской западни? А именно - пересечь улицу Лаагна теэ и подняться из "канавы" наверх?

Руководитель отдела городского хозяйства управы Ласнамяэ Айн Орав признал в интервью "Инсайту", что Лаагна теэ - это наиболее проблемное место в Ласнамяэ с точки зрения доступности для людей с ограниченными возможностями. С ним согласен и старший специалист Таллиннского департамента социальных дел и здравоохранения Юри Ярве, который сам передвигается на инвалидной коляске. "Лаагна теэ - это очень плохой вариант, если ты вышел с автобуса внизу, то тебе там надо подняться на 10-12-15-20 метров", - сказал он.

Если представить, что человек в инвалидном кресле оказался на остановке Лаагна, то единственный выход наверх - по длинной, плохо освещенной лестнице с пандусами, уклон которых составляет от 40% до 50%. По словам Ярве, нормой уклона считается от 5% до 10%, то есть стандарт на этой лестнице, да и по всей "канаве", превышен как минимум в 4 раза.

"Теперь, в связи с застройкой Вирби, 10 установлен лифт, и он перейдёт в общественное пользование. Однако пока такой лифт только один."

Очевидно, что подняться по этим лестницам на инвалидной коляске невозможно. По словам Орава, районные власти пытаются решать проблему с помощью установки специальных инвалифтов. "В этом направлении есть некоторое улучшение. Теперь, в связи с застройкой Вирби, 10 установлен лифт, и он перейдёт в общественное пользование", - сказал он. Однако пока такой лифт только один.

Чтобы добраться до лифта с противоположной стороны, нужно дождаться автобуса с низким полом, доехать до остановки "Мустакиви", перейти на другую сторону по подземному переходу, дождаться ещё одного автобуса с низким полом и вернуться обратно. Это единственный способ для колясочника пересечь Лаагна теэ, если он вдруг оказался на нижнем уровне "канавы".

Пандус с риском для жизни

Если же человек в инвалидном кресле находится на верхнем уровне, то как правило, он может пересечь Лаагна теэ по мосту. Но и тут не все гладко. Например, чтобы попасть на мост Паэ, нужно подняться по хоть и короткому, но довольно крутому пандусу. ”Пандус там действительно довольно резкий", - согласился Орав.

Попытка журналиста "Инсайта" спуститься по этому пандусу на инвалидной коляске закончилась падением. Уклон здесь составляет 60%, то есть норма превышена в 6 раз.

Журналисты сделали три попытки спуститься, и все три раза коляска переворачивалась. И если во время эксперимента можно встать и выпрыгнуть, то для человека с ограниченными возможностями такие попытки могут нести весьма печальные последствия.

Улицу Лаагна теэ начали строить в 80-х годах. “Тогда на доступную среду обращали очень мало внимания”, - сказал Ярве.

"Лестницу на мосту Ильвесе действительно перестроили, но спуститься на мост или подняться с него на инвалидной коляске по-прежнему невозможно"

Теперь о доступности стали думать больше. Но проблемы все еще не решены. “Годами приходили письма по поводу лестницы на мосту Ильвесе”, - рассказал Орав - "Писали, что она опасная, и что там не было доступа для инвалидных и детских колясок. Пару лет назад лестницу привели в порядок".

Лестницу действительно перестроили, но спуститься на мост или подняться с него на инвалидной коляске по-прежнему невозможно.

Ловушка вместо перехода

Еще одно изменение, которое якобы учитывает потребности колясочников - подземный переход на Лаагна теэ возле магазина Bauhaus, построенный несколько лет назад.

По словам Ярве, по первоначальному плану с обеих сторон Лаагна теэ должны были построить длинные плавные спуски в подземный переход. Однако такой вариант оказался слишком дорогим, и в итоге в переходе просто установили специальный лифт для инвалидных колясок.

Однако этот лифт закрыт, и открыть его можно только ключами, которые находятся в Таллиннской палате людей с ограниченными возможностями. Над входом в тоннель указаны телефонные номера, по которым нужно звонить, чтобы получить ключи. Таким образом, чтобы колясочник смог пересечь улицу в конце Ласнамяэ, ему нужно отправиться в офис палаты по адресу Эндла, 59 или позвонить туда, договориться, и потом уже с ключом отправляться в пешеходный переход.

"Ключи от лифта в подземном переходе возле магазина Bauhaus находятся в Таллиннской палате людей с ограниченными возможностями"

"Мы и сами недовольны этим решением", - признал Орав. Из-за таких трудностей лифтом почти не пользуются, а это значит, что у него может сесть аккумулятор и есть риск застрять.

"Жизнь показывает, что если если такими платформенными лифтами очень мало пользуются, у них садятся аккумуляторы. Даже если ты получишь этот ключ, никто не даст гарантию, что он будет работать", - прокомментировал Ярве.

Кроме неработающего инвалифта в этом переходе есть еще и пандус. Однако и по нему в одиночку на коляске выбраться невозможно - журналиста "Инсайта" вытащил коллега, однако сделать это удалось с большим трудом.

Строительных стандартов нет

В итоге получается, что подняться на мосты с Лаагна теэ невозможно, лифт находится только с одной стороны "канавы", а новый тоннель скорее напоминает западню. Но это еще не все - как оказалось, строительные нормы, определяющие стандарты доступной для инвалидов среды, в нашей стране больше не действуют.

"Первые стандарты были приняты в 2002 году, они действовали до 2015 года. В связи с принятием нового строительного закона, они утратили свое действие и юридически сейчас инвалидных стандартов, норм, не существует", - сказал Ярве.

Как пояснили "Инсайту" в Министерстве социальных дел, государство собирается решать эту проблему. "На самом деле министр экономики и коммуникаций Урве Пало в минувшую пятницу подписала законопроект, который поступил на открытое обсуждение. Это тот самый указ о доступности, который включает в себя и требования к пандусам", - пояснил советник Министерства социальных дел Раймо Саади.

"Пандус у здания горуправы Таллинна установили спустя два месяца после того, как стало известно об инвалидности бывшего мэра Таллинна Эдгара Сависаара"

При этом чиновники утверждают, что сейчас все общественные места должны быть доступны для инвалидов. Однако проблемы есть даже с районными управами - попасть на инвалидном кресле в управы Кесклинна или Пыхъя-Таллинна практически невозможно.

Раньше пандуса не было и в здании Городской управы Таллинна. Однако в 2015 году было решено его установить. Это произошло лишь спустя два месяца после того, как стало известно об инвалидности бывшего мэра Таллинна Эдгара Сависаара.

Людям с ограниченными возможностями, живущим в крупнейшем районе столице, повезло не так сильно. Улица Лаагна остаётся нерешённой проблемой уже не первый десяток лет.