Президент Эстонии попала в список самых влиятельных женщин по версии Forbes

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд вошла в список сотни самых влиятельных женщин в мире по версии журнала Forbes. Она заняла 76 место, передает "Актуальная камера".

Как пишет издание, Кальюлайд руководит страной с населением в 1,3 млн человек, где произошла цифровая революция, роботы доставляют почту, избиратели голосуют электронно и работает электронная школа.

Кальюлайд, к слову, стала первым представителем Эстонии, попавшим в список Forbes. Возглавила перечень самых влиятельных женщин мира канцлер ФРГ Ангела Меркель.