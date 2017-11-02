Президент Эстонии попала в список самых влиятельных женщин по версии Forbes ({{commentsTotal}})
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд вошла в список сотни самых влиятельных женщин в мире по версии журнала Forbes. Она заняла 76 место, передает "Актуальная камера".
Как пишет издание, Кальюлайд руководит страной с населением в 1,3 млн человек, где произошла цифровая революция, роботы доставляют почту, избиратели голосуют электронно и работает электронная школа.
Кальюлайд, к слову, стала первым представителем Эстонии, попавшим в список Forbes. Возглавила перечень самых влиятельных женщин мира канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Редактор: Ирина Киреева