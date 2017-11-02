Актуальная камера 2.11.2017 (18:00)

Президента Керсти Кальюлайд во время визита в Грузию перед обедом с президентом Георгием Маргвелашвили ждал сюрприз – исполнение грузинскими певцами гимна Эстонии.
В мае следующего года Силы обороны Эстонии организуют масштабные военные учения Siil (Ёж), чтобы проверить боевую готовность резервистов и сухопутных войск выполнять свои задачи в рамках государственной обороны.
В мае прошлого года за явным преимуществом выигравшая чемпионат Эстонии по художественной гимнастике 18-летняя Яника Вартлаан будет выступать под флагом Украины. Интересно, что еще в сентябре текущего года СМИ писали о том, что Вартлаан планирует пробиться в сборную России.
В Таллинн приехал спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству, экс-министр культуры Михаил Швыдкой. Цель двухдневного визита - наладить гуманитарное сотрудничество между странами.
Министр культуры Индрек Саар объявил памятником культуры административное здание ветеринарной лечебницы Пийра, находящейся под Раквере.