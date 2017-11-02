Испанский суд арестовал восьмерых бывших членов правительства Каталонии

Судья Национальной судебной коллегии Испании Кармен Ламела в четверг огласила постановление, в соответствии с которым бывший зампред женералитата (исполнительной власти) Каталонии Ориол Жункерас и семеро бывших советников правительства должны быть помещены под стражу, сообщает газета El Pais.

По данным издания, в отношении них выдвинуты обвинения в бунте и растрате средств. Обоснованием для помещения бывших представителей руководства Каталонии под стражу названа возможность их побега и сокрытия от испанского правосудия, передает Интерфакс.

Бывший советник каталонского правительства Санти Вила был выпущен под залог.

Ранее сегодня испанская прокуратура обратилась в Национальную судебную коллегию с требованием заключить под стражу восьмерых из девяти бывших членов правительства региона. Санти Вилу в прокуратуре рекомендовали освободить под залог в 50 тыс. евро, так как он согласился сотрудничать со следствием и подал в отставку со своего пост до провозглашения парламентом Каталонии независимости.

Повестки в суд в рамках дела о попытках добиться независимости от Испании были направлены экс-главе женералитата Карлесу Пучдемону и 13 бывшим членам его правительства. Большинство этих людей решили явиться в суд: исключение составляют находящиеся в Бельгии Пучдемон и четверо его соратников. В отношении последних государственная прокуратура Испании сегодня запросила выдачи европейского ордера на арест.