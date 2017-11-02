СМИ: Linda Line может продать свое единственное скоростное судно в Грецию

Сейчас Golden Star Ferries обслуживает островные линии в Эгейском море скоростным судном Superrunner, которое с 1999 по 2009 годы под названием Superseacat Four работало на линии Таллинн-Хельсинки, отмечается на домашней странице греческого предприятия.

Lindaliini AS ранее на линии Таллинн-Хельсинки использовало под торговой маркой Linda Line Express в период с весны до осени два скоростных катамарана Merilin и Karolin. Первое из них в феврале этого года было продано в Корею и с того времени идет разговор о выходе нового судна на линию.

В прошлом году Lindaliini AS получило прибыль в размере 1,9 млн евро, что было связано с переоценкой активов в сторону повышения, а также спадом цен на топливо. Доход предприятия от продаж в прошлом году сократился на 1% до 6,8 млн евро. Кроме того, предприятие получило прочих коммерческих доходов на сумму в 220 000 евро в связи со списыванием личных обязанностей.

В своем отчете о хозяйственном годе предприятие отметило, что целью этого года является уплатить все платежи по программе санации и досрочно завершить выполнение этой программы.

В 2014 году, когда Харьюский уездный суд утвердил программу санации, было списано обязательств на сумму в 7,3 млн евро. Если программа не будет выполнена, обязательства восстановятся в изначальном объеме.