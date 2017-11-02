ФОТО: Силы обороны проведут самые масштабные за все годы военные учения "Ёж"

В мае следующего года Силы обороны Эстонии организуют масштабные военные учения Siil (Ёж), чтобы проверить боевую готовность резервистов и сухопутных войск выполнять свои задачи в рамках государственной обороны.

Двухнедельные учения, которые начнутся 2 мая, будут проходить по всей Эстонии, но основные действия учений пройдут в Вильяндимаа, Тартуском, Валгаском, Пылваском и Выруском уездах.

В общей сложности в учениях примут участие более 13 000 военнослужащих Сил обороны, Кайтселийта, резервистов и военнослужащих из стран НАТО и стран-партнеров из 13 стран.

На учениях будет оцениваться боевая готовность подразделений Сил обороны, а также будет отрабатываться сотрудничество по выполнению боевых заданий между подразделениями Сил обороны и Кайтселийта.

По словам командующего Силами обороны генерала Рихо Терраса, в учениях 2018 года будет задействована значительная часть резервистов и добровольцев, которые будут заниматься задачами, связанными с защитой местности.