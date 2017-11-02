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Правительство приостановит действие сертификатов почти 760 000 ID-карт с вечера 3 ноября ({{commentsTotal}})

Эстония
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Иллюстративная фотография.
Иллюстративная фотография. Автор: ERR
Эстония

На состоявшемся сегодня, 2 ноября, заседании кабинета министров правительство одобрило предложение Департамента полиции и погранохраны (PPA) и Департамента государственных инфосистем (RIA) приостановить действие сертификатов ID-карт, выданных с октября 2014 года, в 24 часа в ночь на субботу.

Все ID-карты будут по-прежнему действовать в качестве удостоверения личности. Карты, сертификаты которых были приостановлены, можно будет по-прежнему обновлять в бюро обслуживания PPA, которые будут открыты для этой цели и в выходные дни, продолжится также дистанционное обновление.

"Функционирование э-государства основывается на доверии, и государство не может допустить кражу идентичности владельца ID-карты Эстонии. По имеющимя на данный момент данным, краж электронной идентичности не было, но оценка рисков со стороны PPA и RIAпоказывает, что эта опасность стала реальной, - сказал премьер-министр Юри Ратас. - Приостановив действие сертификатов ID-карт с риском безопасности, государство гарантирует безопасность ID-карты".

Вероятность реализации риска безопасности существенно возрастает из-за того, что речь идет не только об уязвимости эстонской ID-карты, но проблема касается использующих чипы карт и компьютерных систем того же производителя по всему миру. Это привело к тому, что уязвимость оказалась в фокусе внимания международной сети киберпреступности, которая обладает значительными средствами для того, чтобы воспользоваться сложившейся ситуацией.

"Защита данных о здоровье людей — наш главный приоритет, поэтому закрытие сертификатов является единственным допустимым вариантом. За последние два месяца была проделана очень большая работа для обеспечения работы социальных услуг и услуг здравоохранения и при закрытии сертификатов. Тем не менее, в ближайшие недели в больницах возможны отдельные сбои, поэтому мы просим пациентов отнестись с пониманием — этим шагом мы защищаем ваши данные", - сказал министр здоровья и труда Евгений Осиновский.

Министр юстиции Урмас Рейнсалу подчеркнул, что прекращение действия сертификатов ID-карт не должно отразиться на надежности эстонского государства. «Государство при прекращении действия сертификатов ID-карт должно гарантировать непрерывное продолжение эффективной работы правового государства», - подчеркнул он.

Все люди, которым необходимо обновить ID-карту, могут сделать это в бюро обслуживания PPA.

Для того, чтобы была обеспечена работа электронной администрации, с 3 по 5 ноября дистанционно обновить сертификаты смогут только те, кому приходится особенно активно пользоваться ID-картой по работе. Таких около 35 000 человек. Среди них врачи, сотрудники правовой сферы государства и занимающиеся актами гражданского состояния люди, которых также будут обслуживать в первую очередь в бюро обслуживания PPA.

Текущая ситуация не означает, что у всех владельцев ID-карт есть основания для беспокойства. ID-карту не должны обновлять люди, которым ее выдали до 16 октября 2014 года, которые используют ее только в качестве проездного документа или удостоверения личности, не используют ее электронным образом, то есть, не вводят PIN1 или PIN2 карты, и используют карту только для покупки лекарств по дигитальному рецепту в аптеке или в качестве клиентской карты.

Прекращение действия сертификатов также не отразится на людях, которые уже обновили сертификат ID-карты или получили новую ID-карту без риска безопасности.

Редактор: Надежда Берсенёва

ид-карты


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