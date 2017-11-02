Налогово-таможенный департамент сможет отслеживать связанные с топливом сделки ({{commentsTotal}})
Правительство одобрило поправки к Закону о жидком топливе, которые для уменьшения налоговых махинаций в топливном секторе позволяют Налогово-таможенному департаменту отслеживать в реальном времени связанные с жидким топливом торговые сделки. Для предотвращения махинаций вводится условие, согласно которому продавец топлива может, как правило, продавать топливо только на покрытую заголом сумму. Комментирует министр финансов Тоомас Тынисте.