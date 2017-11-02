Из-за дождливой осени фермеры потеряли тысячи тонн урожая

На данный момент у некоммерческого объединения Eesti Kartul имеются заявления от девяти хозяйств, на полях которых остались несобранными более 6000 тонн картофеля.

"Осень была не самой лучшей для сбора урожая. Из-за дождей все испортилось", – сказал Оскар Канн.

Число неубранных картофельных полей исчисляется сотнями гектаров земли. Фермеры говорят, что с ущербом такого масштаба они еще не сталкивались.

"Раньше урожай был меньше, не было таких хороших сортов. В предыдущие годы урожай был где-то 20-25 тонн с гектара, а в этом году – 40-50 тонн с гектара, поэтому и убытки больше", – пояснил директор ПТ "HEVEKO COM" Виктор Корс (волость Ныо).

Производители картофеля обратились за помощью в Министерство по делам сельской жизни. Вице-канцлер по вопросам политики сельского хозяйства и сельской жизни Эстонии Марко Горбан сказал, что они в свою очередь обратились к Европейской комиссии по делам сельского хозяйства. "В ближайшее время министр встретится с представителями банков. Будет встреча и с представителями страховых обществ", – сказал он.