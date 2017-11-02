В Пярну по госпрограмме построят жилье для аренды

Пярнуские власти на пару с государством пополнят рынок недвижимости арендными квартирами. В мэрии считают, что молодым специалистам не по карману круглогодично арендовать жилье в летней столице. Риелторы и маклеры с этим категорически не согласны, передает "Актуальная камера".

Как и в любом городе-курорте, в Пярну в летнее время цены на арендное жилье вырастают в разы, по сравнению с осенне-зимним периодом. Если, допустим, зимой за двухкомнатную квартиру могут спросить 250 евро в месяц, то в самый сезон за эту же квартиру хотят 300 до 400 евро, но уже в неделю.

Для того, чтобы уравновесить ситуацию на рынке арендного жилья в летней столице, руководители города решили принять участие в соответствующей госпрограмме.

В течение ближайших трех лет государство выделяет всем самоуправлениям 60 миллионов евро для строительства или приобретения арендной недвижимости. Пярну, участвуя в этом проекте, может получить из государственной казны 2,5 млн евро. При этом муниципальные власти тоже должны внести свою лепту – до 50% от выделяемой государством суммы.

Построив муниципальные квартиры, город сможет предлагать их в аренду круглогодично по средней цене.

Представители сферы недвижимости не согласны с утверждением, что арендовать жилье в Пярну сразу на год или несколько лет – это проблема. На данный момент в летней столице около 200 предложений на аренду квартир и домов.

"Для кого это делается? Если для молодых специалистов, то можно им компенсировать расходы или найти другие программы, чтобы им было легче начинать карьеру", – сказал член правления LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг.

Если Пярну вместе с государственным вкладом инвестирует в строительство арендного жилья около 5 миллионов евро, то в летней столице появится примерно 150 муниципальных квартир. Строительство может начаться уже в следующем году.