Актуальная камера 2.11.2017 (20:00)

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ЭСТОНИЯ
Подъем с Лаагна теэ

Эксперимент “Инсайта”: можно ли выбраться из “ласнамяэской канавы” на инвалидной коляске?

Журналисты программы "Инсайт" провели эксперимент - сможет ли человек в инвалидном кресле выбраться из каменной ласнамяэской западни? А именно - пересечь улицу Лаагна теэ и подняться из "канавы" наверх?

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Яника Вартлаан решила выступать под флагом Украины.

Лучшая эстонская гимнастка 2016 года Яника Вартлаан будет выступать за Украину

В мае прошлого года за явным преимуществом выигравшая чемпионат Эстонии по художественной гимнастике 18-летняя Яника Вартлаан будет выступать под флагом Украины. Интересно, что еще в сентябре текущего года СМИ писали о том, что Вартлаан планирует пробиться в сборную России.

ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Михаил Швыдкой в студии "Актуальной камеры"

Михаил Швыдкой в студии "АК" о скандале с фильмом "Матильда": в каждой стране есть сумасшедшие

В Таллинн приехал спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству, экс-министр культуры Михаил Швыдкой. Цель двухдневного визита - наладить гуманитарное сотрудничество между странами.

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