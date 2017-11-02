Эстонский путешественник обогнул на велосипеде земной шар и возвращается в Отепя

Эстонский смельчак завершает кругосветное путешествие: Хейни Ряэмет обогнул земной шар на велосипеде. Педали пришлось крутить почти 500 дней, и 2 ноября он, наконец, вернулся на родину. Однако, конечная точка пути – в Отепя, передает "Актуальная камера".

Неутомимый эстонский путешественник Хейни Ряэмет стартовал из Отепя 7 июля прошлого года и за 483 дня обогнул на велосипеде земной шар, посетив в общей сложности 41 страну. В путешествии он решил не бриться, так что все преодоленные им километры, как говорится, на лицо. Первое свое путешествие, продолжительностью в год, Хейни совершил пешком семь лет назад. Тогда же у него возникла идея повторить подвиг на велосипеде. Ряэмет стартовал, как только вышел на пенсию.

Подготовка к кругосветке заняла 5 лет. Эстонский Хейердал копил деньги на неизбежные перелеты и переправы на кораблях. Жил путешественник в основном в палатке. Он долго тестировал и дорабатывал велосипед, в итоге из оригинала в нем осталась только рама, остальные запчасти были заменены. Состояние дорог в разных странах отличается, а самое страшное дорожное движение, по его опыту, было в Индонезии, Индии и Бразилии. Чинить велосипед, у которого часто подводило заднее колесо, помогали местные жители.

"В Австралии часто машины останавливали, спрашивали всё ли в порядке, нужна ли вода. Очень гостеприимным был Азербайджан, там каждые несколько километров люди приглашали чай попить", – поделился воспоминаниями Хейни Ряэмет.

В поездке не всегда все было гладко. Например, в Тайланде из-за риска нападения на туристов полицейские 100 километров сопровождали его до границы.

"В Сингапур не хотели пускать, хотели знать, сколько у меня денег. В Австралии требовали показать, какие у меня есть ножи, то же самое было в Новой Зеландии. Несколько часов прошло, пока все вещи посмотрели", – рассказал путешественник.

В следующем путешествии Ряэмет собирается посетить уже 100 стран.