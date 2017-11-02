В пятницу возможен дождь, мокрый снег, +3..+8

Ночью на материке ожидается переменная облачность без осадков. Кое-где появятся туман и гололед. На островах и побережье облачность будет плотнее и пройдет небольшой дождь. Ветер переменных направлений 1-6 м/с, на побережье островов подует северо-западный 5-10 м/с, утром порывами до 14 м/с. Температура воздуха – от 0 до -5, на северо-востоке столбики термометров покажут -8 градусов. На островах и побережье традиционно теплее – от +3 до +8.

Днем будет облачно с прояснениями. Местами – небольшой дождь и мокрый снег. Ветер западных направлений 3-8 м/с, вечером на побережье усилится юго-западный ветер и подует со скоростью 5-10 м/с, порывами до 14 м/с. Температура воздуха – от +3 до +8 градусов.