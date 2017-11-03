Баскетболисты ТТУ одержали вторую победу в Балтийской лиге

Поединок группового этапа состоялся в Таллинне и завершился со счетом 84:68 в пользу хозяев площадки, передают утренние новости ETV+.

Приезжая команда на равных билась с эстонцами в первые тридцать минут, но полностью провалила последнюю четверть, сумев набрать за этот отрезок всего 10 очков. А вот хозяева в заключительной десятиминутке набрали 26 очков. Лучшим в составе эстонской команды стал Стен Олмре. В его активе было 24 очка.

ТТУ лидирует в турнирной таблице свой группы, выиграв на старте нового сезона Балтийской лиги два матча из двух.