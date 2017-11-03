В структуре городской администрации Нарвы запланированы изменения - в горуправе упразднят ставку одного вице-мэра, что позволит сэкономить в городском бюджете около 30 000 евро в год. Таким образом у мэра Тармо Таммисте будет только один заместитель.

Если до сих пор в состав исполнительного органа самоуправления под руководством мэра Тармо Таммисте входили два вице-мэра и два члена городской управы, то уже в ближайшее время ставка одного заместителя мэра будет упразднена, а вот количество членов управы увеличится до трех человек.

Соответствующие изменения депутаты Нарвского городского собрания обсудят на своей следующей сессии, которую назначили на предстоящий вторник.

В правящей фракции Центристской партии считают, что новая структура позволит сделать управление городом более ясным и поможет сэкономить.

"Новая структура предусматривает, что у мэра будет только один заместитель. В зоне его ответственности окажется ключевой Департамент городского хозяйства. А остальные члены управы будут курировать работу оставшихся департаментов и Отдела культуры. Упразднение ставки одного вице-мэра позволит сэкономить около 30 000 евро в год, и это без учета налогов", - сказал rus.err.ee лидер фракции Центристской партии в Нарвском городском собрании Алексей Воронов.

Назвать фамилии новых членов горуправы Воронов отказался

"Этот вопрос еще будет обсуждаться. Определимся вечером в понедельник", - добавил Алексей Воронов.

На данный момент точно известно, что из городской управы уйдет вице-мэр по вопросам образования и культуры Вячеслав Коновалов. Об этом он сам в пятницу, 3 ноября, рассказал корреспонденту портала rus.err.ee.

"Городское собрание приняло отставку мэрии предыдущего созыва. А в новой горуправе мне работу не предложили - таким образом собираюсь встать на учет в Кассу по безработице. Каких-то четких планов на будущее у меня пока нет. Для начала необходимо отдохнуть", - сказал Коновалов.

Нынешний вице-мэр Нарвы по социальным вопросам Татьяна Пацановская на вопрос, останется ли она в составе городской управы, отвечать не стала.

"Городскую управу формирует мэр Тармо Таммисте. Правильно будет обратиться за комментариями к нему", - посоветовала Пацановская.

"Сегодня я бы не хотел называть фамилий. Подождите до вторника, тогда все и узнаете", - сказал Таммисте.

Ранее городская оппозиция критиковала нарвские власти за то, что функции вице-мэров совпадают с задачами, которые входят в обязанности глав департаментов и руководителей отделов. Например, про Вячеслава Коновалова говорили, что он дублирует функции заведующей Отделом культуры Виктории Лутус.

"Я не могу с этим согласиться. Да, кое-какую работу мы действительно делали совместно. Например, при подготовке ответов на некоторые направленные на мое имя депутатские запросы Отдел культуры принимал активное участие. Но многие административные вопросы решались именно мной в моем кабинете", - сказал Коновалов.

Если вице-мэры находятся на зарплате города, то членам горуправы положена лишь компенсация, размер которой прежде составлял 290 евро в месяц.