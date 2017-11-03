Гандболисты "Таллинна" сотворили сенсацию

Сенсационную победу в матче пятого тура чемпионата Эстонии по гандболу одержала команда "Таллинн".

Накануне вечером на глазах столичной публики подопечные Юри Леппа взяли верх над одним из фаворитов сезона, командой "Кехра" - 26:25, передают утренние новости ETV+.

Гости доминировали на площадке в первой половине игры, но после перерыва события изменились кардинальным образом. Новички чемпионата сумели увеличить темп, стали активнее играть в защите и успешно проводили контратаки.

Как итог - гандболисты "Таллинна" одержали свою третью победу в сезоне. А вот для кехрасцев это поражение стало первым в текущем чемпионате.

Лидирует в таблице действующий чемпион, клуб "Сервити", выигравший все 6 своих матчей.