Ответственность за теракт в Нью-Йорке взяло на себя ИГ

Ответственность за недавний теракт в Нью-Йорке взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (ИГ).

Об этом в пятницу, 3 ноября, передает Lenta.ru со ссылкой на агенство Reuters.

По утверждению ИГ, нападавший является "одним из солдат халифата". Других подробностей в заявлении не приводится.

Напомним, 31 октября находившийся за рулем арендованного грузовика 29-летний уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов умышленно совершил наезд на пешеходов в Нью-Йорке, а также столкнулся со школьным автобусом, перевозившим детей-инвалидов. Выбежавший из салона мужчина со словами "Аллаху Акбар!" начал стрелять по людям.

В результате погибли восемь человек, еще 15 пострадали.