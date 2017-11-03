Стал известен состав сборной Эстонии по баскетболу

Тренерский штаб мужской сборной Эстонии по баскетболу определил состав национальной команды на ближайшие отборочные матчи чемпионата мира.

В расширенный состав попали все доступные в настоящие момент игроки, которых хотел видеть главный тренер Тийт Сокк, передает "Актуальная камера" (ETV+).

В команде на этот раз не досчитаются молодых надежд эстонского баскетбола Майка-Калева Котсара и Рауно Нургера. Они заняты в своих американских учебных заведениях . А вот выступающий за "Калев/Крамо" 18-летний центровой Маттиас Тасс приглашение в сборную получил.

В обойме оказались и опытные игроки - Кристьян Кангур, Грегор Арбет и Райн Вейдеман. А вот Сийм-Сандер Вене будет вынужден пропустить ближайшие матчи из-за травмы.

В конце ноября сборная Эстонии сыграет два отборочных поединка чемпионата мира. Сначала на выезде против Израиля, а затем дома с Великобританией.