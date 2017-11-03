Репс представила Эстонию на Генеральной конференции ЮНЕСКО во Франции

На состоявшемся накануне в Париже заседании Генеральной конференции ЮНЕСКО ОЭСР выделила Эстонию среди 195 других стран как разумное государство, эффективно распоряжающееся ресурсами. В своем докладе на Генеральной конференции министр образования и науки Майлис Репс сказала, что в Эстонии в сфере образования широко используются информационно-коммуникационные технологии и решения, которые обеспечивают устойчивое развитие и могут служить ориентиром для других стран. Подробнее об этом рассказывает специалист по коммуникации министерства образования и науки Елена Земскова: