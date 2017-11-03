Оклады зампредов горсобрания Нарвы останутся на уровне 750 евро ({{commentsTotal}})
Горсобрание Нарвы не планирует менять размер компенсации, которая выплачивается заместителям председателя представительного органа. Она по-прежнему будет составлять 750 евро в месяц.
Данное решение депутатский корпус собирается принять на очередной сессии горсобрания, которая пройдет 7 ноября.
Напомним, на прошлой неделе новыми заместителями председателя Нарвского городского собрания были избраны Лариса Оленина и Елена Пахомова. За выполнение соответствующих функций зампредам полагается компенсация, которая составляет 25% ставки заработной платы председателя городского собрания.
Оклад председателя горсобрания Александра Ефимова равен 3000 евро в месяц. Таким образом заместители будут получать по 750 евро. Такая же компенсация полагалась и вице-спикерам предыдущего созыва горсобрания Илье Федорову и Хеле Адамович.
Редактор: Сергей Михайлов