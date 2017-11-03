Сотрудник Twitter деактивировал аккаунт Трампа

В четверг из Twitter неожиданно исчез аккаунт президента США Дональда Трампа, часто пользующегося этой соцсетью. Аккаунт не работал 11 минут, после чего был восстановлен, сообщило руководство соцсети.

Как сообщается, аккаунт @realdonaldtrump был деактивирован одним из сотрудников компании, который работал в ней последний день, передает Русская служба Би-би-си.

Несмотря на то, что аккаунт не работал лишь 11 минут, компания Twitter начала расследование этого инцидента.

Дональд Трамп, часто пользующийся Twitter и имеющий в нем 41,7 млн подписчиков, никак не прокомментировал это происшествие.

В четверг вечером пользователи Twitter, зайдя на страницу Трампа, увидели сообщение "Извините, эта страница не существует".

После восстановления аккаунта Трамп опубликовал твит, посвященный планам республиканцев сократить налоги.

Компания Twitter заявила, что разберется в произошедшем и примет меры, чтобы подобное больше не повторилось.

Руководство компании заявило: "Проведя расследование, мы установили, что это было сделано сотрудником Twitter службы технической поддержки, который работал в компании последний день. Мы проводим полное внутренне расследование".

Дональд Трамп открыл свой аккаунт в Twitter в 2009 году.

Президент США активно использует соцсеть для политических заявлений, высказывания собственных мнений по разным вопросам и для нападок на своих политических оппонентов.

Он делал это в ходе предвыборной кампании 2016 года и продолжил эту практику, находясь на президентском посту.