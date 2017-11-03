В пятницу днем местами осадки, +2..+7

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Синоптик Светлана Маслова
Синоптик Светлана Маслова
На состоявшемся сегодня, 2 ноября, заседании кабинета министров правительство одобрило предложение Департамента полиции и погранохраны (PPA) и Департамента государственных инфосистем (RIA) приостановить действие сертификатов ID-карт, выданных с октября 2014 года, в 24 часа в ночь на субботу.
Избрание вторым заместителем председателя Таллиннского горсобрания члена IRL Марта Луйка вызвало сильную критику со стороны оппозиционных партий горсобрания.
В мае прошлого года за явным преимуществом выигравшая чемпионат Эстонии по художественной гимнастике 18-летняя Яника Вартлаан будет выступать под флагом Украины. Интересно, что еще в сентябре текущего года СМИ писали о том, что Вартлаан планирует пробиться в сборную России.
Постановка "Грибоедов. Горе от ума" молодого российского режиссера Степана Пектеева в Русском театре уже вызвала немало споров. Скорее всего, будет сломано немало копий и в дальнейшем. Потенциальным зрителям совет: никого не слушайте, сходите в театр и составьте собственное мнение, ибо трактовок увиденного может быть масса. Ниже прилагается лишь одна из них.
Министр культуры Индрек Саар объявил памятником культуры административное здание ветеринарной лечебницы Пийра, находящейся под Раквере.