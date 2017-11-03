Призы лучшим тренеру и футболисту месяца по итогам октября достались "Флоре" ({{commentsTotal}})
Наставник таллиннской "Флоры" Арно Пайперс признан лучшим тренером чемпионата Эстонии по футболу в высшем дивизионе по итогам октября. Капитан столичной команды Брент Леписту признан лучшим футболистом прошлого месяца.
Как сообщила в пятницу, 3 ноября, пресс-служба ЭФС, Леписту сыграл важную роль в результатах "Флоры", забив в трех поединках три мяча.
В октябре "Флора", выступающая под руководством Арно Пайперса, стала единственной командой, не потерявшей ни одно очка.
В итоге еще за тур до завершения сезона "Флора" досрочно завоевала чемпионский титул.
Редактор: Сергей Михайлов