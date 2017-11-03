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Выбор Луйка замом Кылварта вызвал сильную критику среди оппозиции ({{commentsTotal}})

Эстония
Урмет Коок
Март Луйк.
Март Луйк. Автор: Сийм Лыви/ERR
Эстония

Избрание вторым заместителем председателя Таллиннского горсобрания члена IRL Марта Луйка вызвало сильную критику со стороны оппозиционных партий горсобрания.

"Говорят, что человек может выйти из "Делового Таллинна", но из "Делового Таллинна" просто так не выйти, если ты уже раз там был...", - написал в соцсети соцдем Свен Миксер, имея в виду то, что Март Луйк был руководителем предвыборной кампании избирательного союза "Деловой Таллинн", но после объединение политической силы с Избирательным союзом Эдгара Сависаара покинул его.

В ответ Март Луйк написал: "И это говорит Свен, который представляет партию, которая еще пару дней назад не мечтала ни о чем другом, как объединиться в горсобрании с центристамии. И причем здесь "Деловой Таллинн"? Этого союза больше нет".

Недоволен избранием Луйка и реформист Кристен Михал: "Первое заседание Таллиннского горсобрания показало, что с центристами не только "зелёные", но и IRL. Цена — рабочее место Марта Луйка с несколькими тысячами. Напоминает Абдула Турея. А призыв Рейнсалу перед выборами о сильном сотрудничестве оппозиции! Красные розы от Кылварта своему партнеру Луйку - приятный подарок для партнера в любой ситуации".

Луйк ответил на это: "Кристен. Понимаю твое разочарование, но реформисты еще за несколько дней до выборов призывали сторонников IRL отказаться от своей партии - почему мы должны поддерживать вашего кандидата, у которого не было шанса быть избранным? IRL будет очень активным участником оппозиции, и это хорошо, что оппозиция также представлена ​​в горсобрании".

Еще Луйк написал, что это своего рода шутка, что Партия реформ в 18 часов придумала, что у IRL есть тайный сговор с Центристской партией и вскоре сами реформисты стали верить в эту фантастику. "Похоже, что теория заговора реформистов оказала нам поддержку со стороны центристов. Точно как по сценарию "Карточного домика", - написал Луйк.

На прошедшем 2 ноября первом заседании Таллиннского горсобрания его председателем был избран центрист Михаил Кылварт.

Одним из замов был выбран центрист Тойво Тоотсен, за которого проголосовали 43 депутата горсобрания.

На место второго вице-председателя от оппозиционных партий было два кандидата: Юлле Раясалу от Партии реформ, социал-демократов и консерваторов, а также Март Луйк от Союза Отечества и Res Publiсa. Вторым замом выбрали Марта Луйка, который набрал 43 голоса.

Редактор: Надежда Берсенёва

таллиннское горсобраниемарт луйк


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