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Тарту хочет поддержать авиакомпанию, с которой тартусцы смогут летать за границу ({{commentsTotal}})

Эстония
Мадис Хиндре
Тарту хочет, чтобы из города было больше рейсов за границу.
Тарту хочет, чтобы из города было больше рейсов за границу. Автор: Арди Халлисмаа
Эстония

Тартуская горуправа рассматривает, как заинтересовать авиакомпании открыть рейсы из Тарту в другие страны. Материально город мог бы поддержать одну авиакомпанию в размере до 500 000 евро в течение трех лет.

Сейчас из Тарту можно улететь в Хельсинки, но дальнейшие рейсы в другие страны назначения приходится ждать там слишком долго.

Ранее из Тарту можно было лететь в Ригу и Стокгольм, но эти линии не окупались и их закрыли.

Мэр Тарту Урмас Клаас (Партия реформ) считает, что если бы из Тарту можно было лететь в другой международный аэропорт, откуда не пришлось бы очень долгождать стыковочного рейса, то клиентов было бы достаточно.

"Но, с другой стороны, должен быть финансовый буфер, то есть поддержка, чтобы, если на этих линиях поначалу не будет желаемого уровня заполняемости, то у авиакомпании был своего рода буфер, с помощью которого она могла решить проблему недостаточной заполняемости", - объяснил Клаас желание оказать поддержку авиакомпании.

Бывший член правления Таллиннского аэропорта Эрик Сакков считает, что такое субсидирование авиакомпании не имеет смысла.

По его словам, аэропорт Тарту не нужен, и точно так же он не нужен в Пярну, потому что люди не летают.

"Вы хотите платить за то, что некоторые авиакомпании будут летать с полупустыми самолетами. Ничего таким образом не улучшится. Если вы хотите, чтобы ваш аэропорт в Тарту процветал, пользуйтесь им. И если у вас есть сегодня один плохой рейс, который вам не особенно нравится, вы должны им пользоваться, потому что в противном случае он будет просто закрыт", - предупредил Сакков.

Редактор: Надежда Берсенёва

тартуаэропорт


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ЭСТОНИЯ
Тарту хочет, чтобы из города было больше рейсов за границу.

Тарту хочет поддержать авиакомпанию, с которой тартусцы смогут летать за границу

Тартуская горуправа рассматривает, как заинтересовать авиакомпании открыть рейсы из Тарту в другие страны. Материально город мог бы поддержать одну авиакомпанию в размере до 500 000 евро в течение трех лет.

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