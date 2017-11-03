Александр Хоботов снял энциклопедию жизни Ида-Вирумаа

В субботу на телеканале ETV+ в эфир выйдет первый выпуск восьмисерийного авторского проекта Александра Хоботова "С.В.О.И.", где собраны непридуманные истории жителей Северо-Востока Эстонии — здесь и приехавшие в регион врачи, купившие квартиры в Кохтла-Ярве на сдачу с кефира, и самые обыкновенные люди со своими обыковенными историями.

"С.В.О.И. Северо-Восток: Обыкновенные Истории" – это большая командировка Александра Хоботова в особенный регион Ида-Вирумаа. В те места, откуда он родом, в буквальном смысле – к своим.

Хоботов называет свой проект документом эпохи, к которому могу обратиться все, кто хочет узнать, что творится в регионе.

"В процессе съемок у меня появилось ощущение, что мы снимаем некую энциклопедию жизни Ида-Вирумаа. Потому что это рассказ про людей с разными судьбами, разными занятиями и разными взглядами на жизнь", - отметил Хоботов в интервью для "Кофе+".

Автор проекта отметил, что всего в проекте будет рассказано около 50-и историй, в том числе и про тех, кто приехал в регион из других регионов.

"Самая интересная серия - мы назвали ее "Взгляд со стороны" - где мы разговаривали с людьми, которые переехали в Ида-Вирумаа из других регионов Эстонии и из других стран. Например, врачи Ида-Вирумааской региональной больницы, которые переехали в Кохтла-Ярве и, как они говорят, купили квартиру на сдачу от кефира, пустили там корни, работают, воспитывают своих детей. Это новое поколение интеллигенции Ида-Вирумаа, которое туда приезжает и остается", - отметил автор.

Предыдущий проект Хоботова "Владивосток" был отмечен премией Общественного телерадиовещания Эстонии. Новая программа, по словам автора, снята уже совсем в другой стилистике.

"Это не интертейнмент и не передача о путешествии. Меня там фактически нет в кадре. Я показываю и даю слово жителям Ида-Вирумаа. А сам я присутствую где-то за кадром. Я хочу показать жителей своего родного края. Для меня это в какой-то степени и личный проект, а для всего канала он очень знаковый, потому что кто, если не мы, может сделать об Ида-Вирумаа что-то такое масштабное и глубокое", - сказал Хоботов.

Автор отметил, что в процессе создания проекта, его название несколько раз менялось. Изначально рабочим названием было "Дальний Восток" по аналогии с предыдущим проектом журналиста.

"Для нас было логичным, что Ида-Вирумаа — это своего рода Дальний Восток Эстонии. Но жителям Ида-Вирумаа не очень понравилось это название, они посчитали, что это обидное название для передачи о них. Мы пошли им на встречу, но в то же время поняли сами, что такое название не отражает сути проекта и в конце пришли к названию "С.В.О.И", которое действительно отражает суть данной программы, потому что это обыкновенные люди и их обыкновенные истории", - добавил автор.

Премьеру проекта "С.В.О.И. Северо-Восток: Обыкновенные Истории" можно посмотреть в субботу на телеканале ETV+ в 20:15. Всего будет показано восемь серий.