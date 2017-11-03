Испанский суд выдал ордер на арест Пучдемона

Верховный суд Испании вынес постановление о заключении под стражу отстраненного от должности президента Каталонии Карлеса Пучдемона и четырех бывших депутатов парламента автономии, которые в настоящее время находятся в Бельгии.

Как сообщает "РБК" со ссылкой на издание Vanguardia, судья Кармен Ламела согласилась подписать европейский ордер на арест Пучдемона и четырех его соратников, которые в настоящее время находятся в Бельгии. Причиной стала неявка каталонских политиков на судебное заседание, которое прошло накануне.

Сам бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон не собирается скрываться от европейского ордера на арест и подчинится решению бельгийского правосудия по этому вопросу, заявил адвокат политика Поль Бекарт.

Днем 2 ноября с соответствующим запросом в национальную судейскую коллегию обратился государственный прокурор Испании Мигель Карбальо.