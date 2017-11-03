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Интерес к третьей пенсионной ступени может упасть из-за налоговой реформы ({{commentsTotal}})

Экономика
Тоомас Потт
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Автор: ТАСС/Scanpix
Экономика

Интерес к накоплению денег в третьей пенсионной ступени может снизиться, поскольку в связи с изменениями налоговой системы исчезнут льготы для выплат из этой ступени. Банки хотят, чтобы государство пересмотрело принцип налогообложения выплат из третьей ступени, но, очевидно, что политического решения по этому вопросу не будет.

Сильнее всего изменение закона о подоходном налоге затронут людей, доход которых составляет от 1200 до 2100 евро, поскольку их не облагаемый налогом минимум будет уменьшаться с 500 евро до нуля по мере роста дохода. Но именно эта группа людей, по мнению банков, представляет самую большую часть наемных работников, которые могли бы присоединиться к третьей пенсионной ступени, сообщила "Актуальная камера" на эстонском языке.

"Объем этих добровольных сбережений очень мал, и если этим людям останется надеяться только на государственную пенсию, то, вероятно, это будет означать довольно большую потерю дохода. И я не совсем уверен, что конкретно просчитывали и анализировали, как изменение налогового законодательства повлияет на готовность людей копить в третьей ступени", - пояснил председатель правления Swedbank Investeerimisfondid Кристьян Тамла.

Государство мотивировало людей собирать деньги в рамках добровольной третьей ступени через налоговые льготы. Теперь, в случае разовой выплаты накопленной пенсии из третьей ступени льготная налоговая ставка в 10% больше по сути не действует.

Выплаты из третьей ступени теперь будут учитываться в общей сумме годового дохода. А увеличение годового дохода означает снижение не облагаемой налогом суммы.

Эксперт по налогам и член Рийгикогу реформист Айвар Сыэрд говорит, что государство таким образом как будто наказывает людей за то, что они откладывали деньги в третьей ступени.

"Это уменьшение не облагаемого налогом минимума и дополнительная обязанность по подоходному налогу возникает из-за выплат из третьей ступени. Это само по себе является совершенно абсурдным. Но, так есть, новый интервал доходов, чрезвычайно сложная системы налогообложения переворачивают хорошо работающую до сих пор логику с ног на голову", - считает Сыэрд.

Руководитель отдела налогов Налогово-таможенного департамента Эвелин Лийвамяги подтвердила, что любые дополнительные доходы согласно новым изменениям, увеличивают годовой доход.

"Суммарная налогооблагаемая сумма действительно может измениться, и это может привести к уменьшению не облагаемой налогом суммы", - пояснила Лийвамяги.

Банки пытались обсудить с Министерством финансов возможность исключений для выплат из третьей ступени. Будет ли эта система когда-нибудь изменена, зависит от решения политиков, подтвердили в Министерстве финансов и Налогово-таможенном департаменте.

"Насколько мне известно, пока не будет обсуждаться, будут ли исключены эти выплаты при расчете не облагаемой налогом суммы. Технически это, естественно, было бы возможно, но для этого нужны политические договоренности", - добавила Лийвамяги.

Редактор: Надежда Берсенёва

налоговая реформатретья пенсионная ступень


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