Марек Страндберг: зеленым придется в новой коалиции нелегко ({{commentsTotal}})
Центристская партия и партия "Зеленые Эстонии" в четверг подписали коалиционное соглашение об управлении Таллинном в период 2017-2021. Не представленной в горсобрании партии "зеленых" в городской управе достанется пост вице-мэра, ответственного за вопросы окружающей среды.
В ходе коалиционных переговоров стороны договорились по многим ключевым вопросам управления Таллинном, однако, по мнению бывшего руководителя "зеленых" Марека Страндберга, его однопартийцев в новой коалиции подстерегают и подводные рифы — необходимость решать те вопросы, по которым они до сего времени были в оппозиции с центристами. Марек Страндберг: