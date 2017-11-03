Олег Осиновский нацелен на участие в конкурсе по реконструкции метро в Тбилиси

Компания эстонского бизнесмена Олега Осиновского Skinest Rail, занимающаяся в частности ремонтом вагонов на железной дороге, заинтересовалась участием в проекте по обновлению тбилисского метро.

Как сообщил Осиновский корреспонденту "Актуальной камеры", опыт ремонта и модернизации новых вагонов у них имеется. Два года назад Skinest Rail квалифицировалась на тендер по ремонту подвижного состава метро в Будапеште, но в итоге уступила российскому "Метровагонмашу".

Сегодня в столице Грузии проводится интенсивная реконструкция всей структуры подземного транспортного сообщения. В эксплуатацию уже введена часть модернизированных вагонов, построены и отремонтированы станции метрополитена, но впереди еще обширный фронт работ, где опыт компании Осиновского по реконструкции вагонов и эскалаторов мог бы очень пригодиться.

Метро в столице Грузии открыли 11 января 1966 года. Тогда оно стало четвертым по счету в бывшем СССР, после московского, питерского и киевского.

Это не единственный проект, которым заинтересовался эстонский предприниматель в Грузии. Уже сегодня объем инвестиций Осиновского в эту кавказскую страну составляют десятки миллионов евро.

Напомним, что в четверг завершился трехдневный визит эстонских бизнесменов и президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Грузию. В составе делегации, которая приняла участие в работе бизнес-форума и встречах эстонских и грузинских предпринимателей был и Олег Осиновский.

О том, зачем Осиновский открыл первый в Грузии гольф-центр премиум-класса, что думает об этом эстонский президент Керсти Кальюлайд, а также о других эстонских инвестициях в Грузии подробнее смотрите в сегодняшнем выпуске "Актуальной камеры" в 20:00 на канале ETV+ .

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили (слева), мэр Тбилиси Каха Каладзе и собственник Skinest Grupp Олег Осиновский на открытии первого в Грузии гольф-центра. Автор фото: Дмитрий Куликов / ERR